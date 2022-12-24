«Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» интересуются Феликсом

Три топ-клуба Английской Премьер-лиги (АПЛ) интересуются полузащитником «Атлетико» Жоау Феликсом.

Как сообщает Football Espana, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Игрок близок к уходу из «Атлетико» из-за разногласий с главным тренером Диего Симеоне.

По данным источника, одним из вариантов сделки может стать аренда за 8 миллионов евро с обязательством выплачивать 100 процентов зарплаты Феликса.

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.