«Ньюкасл» готов предложить полузащитнику Гимарайнсу новый контракт

«Ньюкасл» готов предложить полузащитнику Бруну Гимарайнсу новое соглашение.

По информации Football Insider, клуб планирует предложить 25-летнему футболисту контракт, по которому он будет зарабатывать 200 000 фунтов (228 000 евро) в неделю.

Текущее соглашение бразильца истекает в 2026 году, но если он подпишет новое, то останется в клубе на долгое время и станет самым высокооплачиваемым игроком.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Реал», «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл за «Ньюкасл» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.