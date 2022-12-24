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Сегодня, 18:47

«Ньюкасл» готов предложить полузащитнику Гимарайнсу новый контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» готов предложить полузащитнику Бруну Гимарайнсу новое соглашение.

По информации Football Insider, клуб планирует предложить 25-летнему футболисту контракт, по которому он будет зарабатывать 200 000 фунтов (228 000 евро) в неделю.

Текущее соглашение бразильца истекает в 2026 году, но если он подпишет новое, то останется в клубе на долгое время и станет самым высокооплачиваемым игроком.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Реал», «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Гимарайнс сыграл за «Ньюкасл» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Источник: Football Insider
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
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 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
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 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
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 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
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 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
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 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
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 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
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 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
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 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
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 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
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 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
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 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
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Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
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МЮ – Нот. Форест
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