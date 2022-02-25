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Сегодня, 00:41

«Арсенал» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

«Арсенал» переиграл «Вулверхэмптон»
Евгений Козинов
Корреспондент
«Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 2:1.
Фото Getty Images

«Арсенал» обыграл «Вудверхэмптон» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне.

На 10-й минуте Хван Хи Чхан открыл счет. Защитник «канониров» сделал небрежный пас, чем воспользовался корейский форвард, который перехватил мяч и обыграл вратаря.

Отыгрались хозяева только в концовке встречи. Нападающий Николя Пепе на 82-й минуте забил после передачи Эдди Нкетиа. На 95-й минуте Александр Ляказетт забил победный мяч.

«Арсенал» поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался на 7-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
24 февр, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Хван Хи Чхан, 10 (0:1), Пепе, 82 (1:1), Ляказетт, 90+5 (2:1)
Арсенал
Рамсдейл Тирни (Нуну Тавареш, 90+2) Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш (Нкетиа, 76) Партей Сака Эдегор Джака Ляказетт Мартинелли (Пепе, 71)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Коади Семеду (Хонни Кастро, 61) Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Хименес Поденсе (Дендонкер, 90) Хван Хи Чхан (Педру Нету, 75)
Предупреждения
Сака 38’  -  Хименес 89’
Судьи
Аткинсон (Англия)

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль

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Садио Мане

Ливерпуль

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
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Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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