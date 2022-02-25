«Арсенал» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

«Арсенал» обыграл «Вудверхэмптон» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне.

На 10-й минуте Хван Хи Чхан открыл счет. Защитник «канониров» сделал небрежный пас, чем воспользовался корейский форвард, который перехватил мяч и обыграл вратаря.

Отыгрались хозяева только в концовке встречи. Нападающий Николя Пепе на 82-й минуте забил после передачи Эдди Нкетиа. На 95-й минуте Александр Ляказетт забил победный мяч.

«Арсенал» поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался на 7-й строчке.