«Манчестер Юнайтед» готов предложить Аканджи четырехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов предложить защитнику дортмундской «Боруссии» Мануэлю Аканджи четырехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро, сообщает Bundesliga News со ссылкой на Bild 24 февраля.

По информации источника, 26-летний швейцарец может покинуть дортмундский клуб в летнее трансферное окно, если за него предложат 25-30 миллионов евро.

Отмечается, что защитник отказался подписывать с «Боруссией» новый контракт. Клуб предложил Аканджи зарплату в размере восьми миллионов евро в год, но он рассчитывает на 10 миллионов.

В нынешнем сезоне Аканджи провел 28 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.