«Арсенал» сделал трансфер Тилеманса приоритетной целью на лето

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Арсенале». Руководство «канониров» уже начало переговоры с «лисами» на предмет трансфера футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее появлялась информация, что «канониры» готовы заплатить за игрока около 50 миллионов евро. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году Также сообщалось, что в подписании Юри Тилеманса также заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

25-летний Тилеманс стал игроком «лис» в январе 2019 года, перейдя из «Монако». С тех пор бельгийский полузащитник в 158 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 24 результативные передачи.