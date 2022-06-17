Гарет Бэйл входит в сферу интересов «Астон Виллы»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл попал в сферу интересов «Астон Виллы», утверждает The Guardian.

Также в Англии в услугах 32-летнего валлийца заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта. Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» только 7 матчей и забил 1 гол.