«Челси» входит в число претендентов на полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии. На игрока претендует «Челси», сообщает Corriere dello Sport.

Также 27-летним сербом интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.

Контракт Милинкович-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.