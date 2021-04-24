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«Арсенал» проиграл 9 домашних матчей из 25 в этом сезоне

00:12
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«Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1.

Команда проиграла 9 домашних матчей из 25 во всех соревнованиях в этом сезоне. Это самое большое количество домашних поражений «Арсенала» за один сезон.

«Арсенал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 46 очками. «Эвертон» с 52 очками на 8-м.

Арсенал - Эвертон

 

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