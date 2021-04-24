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Артета считает, что «Арсенал» сыграл лучше «Эвертона»

03:48
23 апреля. Микель Артета и Карло Анчелотти.
23 апреля. Микель Артета и Карло Анчелотти.
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Эвертона» в 33-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что его команда сыграла лучше. Также он недоволен работой арбитров.

«Мы были лучшей командой, но есть определенные решения, которые не можем контролировать. Отменить пенальти... я смотрел повтор 10 раз и не понимаю этого решения. Судьи решают так, как они хотят. Нулевой контроль. Кто-то должен это объяснить. Мы были лучшей командой. Нам не хватало хорошихмоментов и преимущества в последней трети поля. Мы пропустили гол в неподходящий момент, когда у нас должен был быть пенальти», — цитирует BBC Артету.

Арсенал — Эвертон

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