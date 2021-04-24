Артета считает, что «Арсенал» сыграл лучше «Эвертона»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Эвертона» в 33-м туре чемпионата Англии (0:1) отметил, что его команда сыграла лучше. Также он недоволен работой арбитров.
«Мы были лучшей командой, но есть определенные решения, которые не можем контролировать. Отменить пенальти... я смотрел повтор 10 раз и не понимаю этого решения. Судьи решают так, как они хотят. Нулевой контроль. Кто-то должен это объяснить. Мы были лучшей командой. Нам не хватало хорошихмоментов и преимущества в последней трети поля. Мы пропустили гол в неподходящий момент, когда у нас должен был быть пенальти», — цитирует BBC Артету.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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