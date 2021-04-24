«Эвертон» впервые с 1996 года обыграл «Арсенал» на выезде
«Эвертон» в гостях одержал победу над «Арсеналом» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
Это первая с января 1996 года победа «Эвертона» над «Арсеналом» на выезде. Команда закончила безвыигрышную серию из 26 игр. Это также их первая победа на «Эмирейтс».
«Арсенал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 46 очками. «Эвертон» с 52 очками на 8-м.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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