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«Эвертон» впервые с 1996 года обыграл «Арсенал» на выезде

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«Эвертон» в гостях одержал победу над «Арсеналом» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Это первая с января 1996 года победа «Эвертона» над «Арсеналом» на выезде. Команда закончила безвыигрышную серию из 26 игр. Это также их первая победа на «Эмирейтс».

«Арсенал» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 46 очками. «Эвертон» с 52 очками на 8-м.

Арсенал — Эвертон

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