«Арсенал» продолжает переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу Габриэла Жезуса

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб является фаворитом в борьбе за 25-летнего бразильца, сообщает журналист Руди Галетти.

На следующей неделе представители клубов проведут новую встречу, на которой будут обсуждать детали потенциальной сделки.

Форвард «Манчестер Сити» уже согласовал все условия личного контракта с «Арсеналом».

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.