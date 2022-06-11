«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним полузащитником дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, сообщает The Athletic.

18-летний хавбек является одной из главный трансферных целей «МЮ». Однако клуб не будет предпринимать попыток осуществить трансфер до следующего лета.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2025 года. 18-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он перешел в немецкую команду в 2020 году.

В минувшем сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 44 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.