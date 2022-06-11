«Манчестер Сити» подпишет форварда «Атлетику Минейру» Савио и отдаст его в аренду в ПСВ

«Манчестер Сити» купит нападающего «Атлетику Минейру» Савио, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» сразу же отправят 18-летнего бразильца в аренду в ПСВ. Сделка между «Манчестер Сити» и нидерландским клубом находится на финальной стадии.

Савио — воспитанник «Атлетику Минейру», в нынешнем сезоне у него 1 гол в 11 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.