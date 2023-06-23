«Арсенал» готов увеличить предложение по Тимберу до 40 миллионов фунтов — «Аякс» требует 50 миллионов

«Арсенал» всерьез намерен подписать защитника «Аякса» Юрриена Тимбера.

Как сообщает Goal.com, «канониры» намерены увеличить предложение за 22-летнего нидерландца до 40 миллионов фунтов стерлингов. Первоначальное предложение в 30 миллионов было отклонено.

Впрочем, представители амстердамцев рассчитывают выручить за игрока около 50 миллионов фунтов.

Тимбер — воспитанник «Аякса». В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.