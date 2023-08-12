«Арсенал» отдал вингера Маркиньоса в аренду в «Нант»

«Нант» арендовал у «Арсенала» вингера Маркиньоса. Как сообщает пресс-служба французского клуба, арендное соглашения рассчитано на один год без права выкупа.

За «Нант» 20-летний футболист будет выступать под 10-м номером.

Вторую половину прошлого сезона бразилец провел в аренде в «Норвич Сити». Игрок принял участие в 11 играх, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Маркиньоса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.