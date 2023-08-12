«Арсенал» отдал вингера Маркиньоса в аренду в «Нант»
«Нант» арендовал у «Арсенала» вингера Маркиньоса. Как сообщает пресс-служба французского клуба, арендное соглашения рассчитано на один год без права выкупа.
За «Нант» 20-летний футболист будет выступать под 10-м номером.
Вторую половину прошлого сезона бразилец провел в аренде в «Норвич Сити». Игрок принял участие в 11 играх, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт Маркиньоса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|П
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Мадс Андерсен
Лутон Таун
|1
|0
|1
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