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Сегодня, 13:30

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прямая трансляция матча АПЛ

«Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура чемпионата Англии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Микель Артета.
Фото Global Look Press

В субботу, 12 августа, в Лондоне «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

Официально в России не показывают АПЛ. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ноттингем Форест

Премьер-лига вернулась к стандартному графику после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022 в Катаре. АПЛ стартовала 11 августа. В чемпионате значатся две двухнедельные паузы с 30 декабря 2023 года по 13 января 2024 года и с 14 по 30 января 2024 года. Игры двух туров в период католического Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
7
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
10
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
13
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
19
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
П
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

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