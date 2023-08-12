В субботу, 12 августа, в Лондоне «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

Официально в России не показывают АПЛ. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Премьер-лига вернулась к стандартному графику после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022 в Катаре. АПЛ стартовала 11 августа. В чемпионате значатся две двухнедельные паузы с 30 декабря 2023 года по 13 января 2024 года и с 14 по 30 января 2024 года. Игры двух туров в период католического Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.