«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)
В субботу, 12 августа, «Ньюкасл» на домашней арене примет «Астон Виллу» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 19.30 по московскому времени.
На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.
Официальной трансляции в России не будет. Матч бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».
В прошлом сезоне «Ньюкасл» сенсационно финишировал на четвертом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В межсезонье команда усилилась Сандро Тонали, Харви Барнсом и Валентино Ливраменто.
Команда из Бирмингема в сезоне-2022/23 по итогам чемпионата заняла седьмую строчку. Это дало право «Астон Вилле» выступать в Лиге конференций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|
|
Эдвард Нкетиа
Арсенал
|1
|П
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Орель Мангаля
Ноттингем Форест
|1
|0
|1