В субботу, 12 августа, «Ньюкасл» на домашней арене примет «Астон Виллу» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

Официальной трансляции в России не будет. Матч бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне «Ньюкасл» сенсационно финишировал на четвертом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В межсезонье команда усилилась Сандро Тонали, Харви Барнсом и Валентино Ливраменто.

Команда из Бирмингема в сезоне-2022/23 по итогам чемпионата заняла седьмую строчку. Это дало право «Астон Вилле» выступать в Лиге конференций.