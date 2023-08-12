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Сегодня, 18:30

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

«Ньюкасл» на домашней арене примет «Астон Виллу» 12 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тайрон Мингс.
Фото ФК «Астон Вилла», Twitter

В субботу, 12 августа, «Ньюкасл» на домашней арене примет «Астон Виллу» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

Официальной трансляции в России не будет. Матч бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне «Ньюкасл» сенсационно финишировал на четвертом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В межсезонье команда усилилась Сандро Тонали, Харви Барнсом и Валентино Ливраменто.

Команда из Бирмингема в сезоне-2022/23 по итогам чемпионата заняла седьмую строчку. Это дало право «Астон Вилле» выступать в Лиге конференций.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 19:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» на старте АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
14
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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35 тур
36 тур
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38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
Эдвард Нкетиа

Эдвард Нкетиа

Арсенал

 1
П
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Орель Мангаля

Орель Мангаля

Ноттингем Форест

 1 0 1
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