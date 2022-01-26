«Арсенал» не взял Обамеянга на краткосрочный сбор в Дубае

«Арсенал» не взял нападающего Обамеянга на краткосрочный сбор в Дубае

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в число игроков, которые отправились на сбор в Дубае, сообщает The Athletic.

В настоящий момент 32-летний футболист тренируется отдельно от команды.

Обамеянг не играл за лондонскую команду с декабря. Тогда же габонец лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Напомним, что Обамеянг преждевременно вернулся в Лондон из расположения национальной сборной Габона с Кубка Африки, так как у него обнаружили проблемы с сердцем на фоне заболевания коронавирусом.

В нынешнем сезоне форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Арсенал».