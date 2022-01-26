«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Астон Виллы» Луисом

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб уже давно следит за 23-летним бразильцем. А главный тренер «Арсенала» Микель Артета, будучи ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, следил за игрой полузащитника за «Жирону», где он выступал на правах аренды из «Сити».

Интерес к Луису также проявляет «Ньюкасл». Но главной трансферной целью клуба является полузащитник «Брайтона» Ив Биссума.

В нынешнем сезоне Луис принял участие в 18 матчах за «Астон Виллу» и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с бирмингемским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 35 миллионов евро.