«Ливерпуль» провел предварительные переговоры с Дибала

«Ливерпуль» вышел на контакт с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибала. Английский клуб провел предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Напомним, что контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает через полгода. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

Туринский клуб предложил игроку новый договор, но стороны не могут сойтись по финансовым условиям.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.