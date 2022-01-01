«Арсенал» — «Ман Сити»: Мартинелли, Ляказетт, Махрез и Стерлинг выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на матч 21-го чемпионата Англии.
«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Парти, Джака, Сака, Мартинелли, Эдегор, Ляказетт.
Запасные: Лено, Локонга, Майтленд-Найлс, Пепе, Смит-Роу, Соареш, Тавареш, Холдинг, Эль-Ненни.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке, Родри, Де Брейне, Силва, Махрез, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Штеффен, Грилиш, Гюндоган, Кайке, Макэйти, Мбете, Палмер, Уокер, Фернандинью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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