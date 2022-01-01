Миколенко: «Всегда мечтал играть в АПЛ. Надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок»
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал переход в английский клуб из киевского «Динамо».
«Я всегда мечтал играть в АПЛ. Английский футбол — это то место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для меня. Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок.
Я очень рад возможности сыграть перед нашими болельщиками в «Эвертоне». Я видел несколько последних игр на «Гудисон Парк», и они были невероятными. Это потрясающие фанаты, перед которыми я чувствую огромную ответственность», — приводит слова Миколенко официальный сайт клуба.
В сезоне-2021/22 Миколенко провел 21 матч за киевское «Динамо», на его счету 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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