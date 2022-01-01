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АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити», «Челси» — «Ливерпуль» и другие матчи 21-го тура

14:00
Габриэл Мартинелли. Фото Getty Images
Габриэл Мартинелли. Фото Getty Images
Теги:
21-й тур чемпионата Англии по футболу.
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 15:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 17:00. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Бернли
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Брайтон & Хоув
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
03 янв, 20:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс

Матчи «Лестер» — «Норвич» и «Саутгемптон» — «Ньюкасл» были перенесены из-за коронавируса.

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь //
Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении «ОККО Спорт»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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