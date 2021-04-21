Владелец «Тоттенхэма» извинился за участие в проекте Суперлиги

Владелец «Тоттенхэма» Дэниэл Леви обратился к болельщикам после выхода из проекта по созданию европейской Суперлиги. Лондонский клуб, как и другие пять клубов Англии, объявил об отказе участвовать в новом турнире.

«Мы сожалеем о беспокойстве и расстройстве, вызванном предложением создать Суперлигу. Мы чувствовали важность того, чтобы наш клуб участвовал в разработке возможной новой структуры футбола, которая стремилась улучшить финансовую стабильность, одновременно оказывая значительно усиленную поддержку футбольной пирамиде. Считаем, что никогда не должны стоять на месте и что спорт должен постоянно пересматривать соревнования и управление, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и радовать фанатов по всему миру. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто высказал свое взвешенное мнение», — приводит официальный сайт клуба слова Леви.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».