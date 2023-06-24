«Арсенал» договорился с Тимбером о личном контракте — переговоры с «Аяксом» проходят успешно

«Арсенал» договорился с защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером о личном контракте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 22-летний нидерландец расценивает переход в состав «канониров», как единственный вариант.

Как отмечает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг, «Арсенал» и «Аякс» могут сойтись на сумме выкупа в размере 45 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба увеличит свое предложение до 46 миллионов евро.

Тимбер — воспитанник «Аякса». В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.