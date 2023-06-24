«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой хавбека «Челси» Маунта, переключившись на Кайседо
«Манчестер Юнайтед» прекратил интерес к полузащитнику «Челси» Мейсону Маунту, сообщает The Times.
Ранее «Челси» отклонил третье предложение «МЮ» по трансферу англичанина в размере 50 миллионов фунтов.
Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.
Сообщается, что «красные дьяволы» намерены начать работу над переходом хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|00:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости