Источник: «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с защитником Гвардиолом
«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы проведут переговоры насчет потенциального трансфера в скором времени. Немецкий клуб планирует получить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.
В «Лейпциге» хотят, чтобы хорват стал самым дорогим центральным защитником в истории футбола.
21-летний Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
В прошедшем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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|0-0
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
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|0-0
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12
|Челси
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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