Гол Лукаку помог «Челси» победить «Арсенал» в АПЛ

«Челси» обыграл «Арсенал» (2:0) в выездном матче 2-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Ромелу Лукаку и Рис Джеймс.

«Челси», набрав 6 очков в 2 матчах, делит лидерство в АПЛ с «Манчестер Сити». «Арсенал» потерпел второе поражение кряду на старте сезона.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Арсенал» — «Челси» — 0:2 (0:2)

Голы: Лукаку, 15 (0:1). Джеймс, 35 (0:2).

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Мари, Тирни (Нуну Тавареш, 66), Холдинг, Джака, Локонга, Смит-Роу, Сака (Обамеянг, 61), Пепе, Мартинелли (Балоган, 79).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Канте, 72), Жоржиньо, Хаверц (Вернер, 89), Маунт (Зиеш, 82), Лукаку.

Предупреждения: Мари, 34. Холдинг, 45. Локонга, 67.

Судья: Тирни (Англия).

22 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс».