Защитник Колашинац расторгнет контракт с «Арсеналом»
20:16
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац согласовал с клубом расторжение своего контракта, сообщает The Telegraph.
Перед последним годом по контракту, стороны пришли к соглашению о его расторжении. Также босниец пошел клубу навстречу: часть компенсации за расторжение выплачена не будет.
Ранее появилась информация, что Колошинац уже договорился о контракте с «Фенербахче».
Во второй половине прошлого сезона защитник выступал за «Шальке» на правах аренды, провел 17 матчей в бундеслиге, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю