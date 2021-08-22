Защитник Колашинац расторгнет контракт с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац согласовал с клубом расторжение своего контракта, сообщает The Telegraph.

Перед последним годом по контракту, стороны пришли к соглашению о его расторжении. Также босниец пошел клубу навстречу: часть компенсации за расторжение выплачена не будет.

Ранее появилась информация, что Колошинац уже договорился о контракте с «Фенербахче».

Во второй половине прошлого сезона защитник выступал за «Шальке» на правах аренды, провел 17 матчей в бундеслиге, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.