Аррисабалага огорчен результатом матча «Челси» с «Брентфордом»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага остался недоволен результатом матча 12-го тура АПЛ против «Брентфорда» (0:0).

«Мы недовольны. У нас был шанс в последние пятнадцать минут, мы играли у их ворот. Ощущение, что мы потеряли два очка, нам нужна была победа, чтобы бороться с топ-клубами», — цитирует Аррисабалагу BBC Sport.

«Синие» набрали 20 очков и сохранили четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Пчелы» с 14 очками занимают девятую строчку.