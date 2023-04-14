Забитцер: «Хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», учитывая доверие тен Хага»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, арендованный у «Баварии», рассказал о том, где бы хотел играть в следующем сезоне.

«В «МЮ» мне ясно дали понять, что я здесь до лета, а дальше будет видно. Но до тех пор я хочу выкладываться на максимум. Я в аренде без права выкупа. Летом может быть другая ситуация. Но я могу сказать, что нашел здесь свое место. Теперь я знаю АПЛ и могу сказать, что нет лиги лучше, интенсивнее и жестче. Каждая игра — это борьба. Это лучшая лига в мире. Когда вы сыграли здесь однажды, вы уже понимаете, что это несравнимо ни с чем. Конечно, я думаю о том, чтобы остаться в «МЮ», особенно учитывая доверие от Эрика тен Хага. Но я не единственный, кто решает», — цитирует игрока Bild.

В этом сезоне 29-летний австриец провел за «МЮ» 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года.