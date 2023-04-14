Форвард «Арсенала» Сака — о матче с «Ливерпулем»: «Это позор. Парни были очень разочарованы»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о матче 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Парни были очень разочарованы после матча, потому что мы все хотели победить. Но мы не можем это изменить, поэтому надо переключить свое внимание на игру с «Вест Хэмом». Она будет действительно важной, мы все это знаем, поэтому постараемся подойти к ней готовыми, выложиться по максимуму и набрать три очка. Я не собираюсь говорить, что доволен одним набранным очком в матче с «Ливерпулем». Мы хотели приехать туда и забрать все три, поэтому я немного расстроен, что мы этого не сделали. Это стадион, на котором я никогда не выигрывал, поэтому я думал, что это будет хорошая возможность, чтобы наконец сделать это, но у нас не получилось, это позор», — приводит слова Сака официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 73 очка в 30 турах.