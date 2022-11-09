АПЛ утвердила даты проведения сезона-2023/24

Английская премьер-лига (АПЛ) сообщила, что сезон-2023/24 пройдет с 12 августа 2023 по 19 мая 2024 года.

«Расписание сезона возвращается к нормальному состоянию после пандемии Covid-19 и чемпионата мира в Катаре в 2022 году, что приводило к сбоям в течение предыдущих трех сезонов», — говорится в заявлении АПЛ.

Сезон-2023/24 будет включать перерыв с 13 по 20 января 2024 года. Кроме того, матчи двух туров в период Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.