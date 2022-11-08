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Сегодня, 18:35

Невилл: «Если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности»

Невилл оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Если они выиграют АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Но они еще этого не сделали. Артета — тренер, которому нравится прогрессивный футбол, его команда демонстрирует отличную игру. Но также они могут играть дальними забросами и выигрывать, и мне это нравится. Однако говорить о чемпионстве еще очень и очень рано. Этот сезон уникален, и мы не знаем, что произойдет после чемпионата мира. Но в этой части сезона «Арсенал» был фантастическим. Но я точно могу сказать, что «Арсенал» финиширует в топ-4», — приводит слова Невилла Sky Sports.

По итогам 13 туров «Арсенал» с 34 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. На втором месте находится «Манчестер Сити» (32 очка), на третьем — «Ньюкасл» (27 очков).

«Арсенал» последний раз выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2003/04.

Источник: skysports
Гари Невилл
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 - : -
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 - : -
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 - : -
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 - : -
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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