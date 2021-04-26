Анри, Бергкамп и Виейра поддержат гендиректора Spotify, который хочет приобрести «Арсенал»
11:47
Экс-игроки «Арсенала» Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра могут поддержать гендиректора и основателя музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэля Эка, если он решит купить клуб, сообщает The Telegraph.
23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Стэна Кронке.
Позже Эк в Twitter опубликовал пост, в котором выразил готовность купить «Арсенал», если руководство решит его продать.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/26/exclusive-spotify-founder-launch-arsenal-takeover-bid-three/
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