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Анри, Бергкамп и Виейра поддержат гендиректора Spotify, который хочет приобрести «Арсенал»

11:47
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Экс-игроки «Арсенала» Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра могут поддержать гендиректора и основателя музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэля Эка, если он решит купить клуб, сообщает The Telegraph.

23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они недовольны работой руководства и требуют отставки Стэна Кронке.

Позже Эк в Twitter опубликовал пост, в котором выразил готовность купить «Арсенал», если руководство решит его продать.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/26/exclusive-spotify-founder-launch-arsenal-takeover-bid-three/

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