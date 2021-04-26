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Анри и Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ

10:57
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Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер и экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри вошли в Зал славы АПЛ.

«Два центральных нападающих, оба одаренные природными навыками и талантом, которые вписали свои имена в историю премьер-лиги.

Мы рады объявить Алана Ширера и Тьерри Анри первыми участниками Зала славы», - говорится в сообщении АПЛ в Twitter.

Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ. На его счету 260 голов в 441 матче. Чемпион Англии сезона 1994/1995 в составе «Блэкберна».

Анри - двукратный чемпион Англии в составе «Арсенала». В его активе 175 голов в 258 матчах лиги. Он четыре раза выигрывал «Золотую бутсу».

Решение о создании Зала славы было принято в феврале. В него войдут лучшие игроки чемпионата Англии с 1992 года.

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