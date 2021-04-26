Анри и Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер и экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри вошли в Зал славы АПЛ.

«Два центральных нападающих, оба одаренные природными навыками и талантом, которые вписали свои имена в историю премьер-лиги.

Мы рады объявить Алана Ширера и Тьерри Анри первыми участниками Зала славы», - говорится в сообщении АПЛ в Twitter.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ. На его счету 260 голов в 441 матче. Чемпион Англии сезона 1994/1995 в составе «Блэкберна».

Анри - двукратный чемпион Англии в составе «Арсенала». В его активе 175 голов в 258 матчах лиги. Он четыре раза выигрывал «Золотую бутсу».

Решение о создании Зала славы было принято в феврале. В него войдут лучшие игроки чемпионата Англии с 1992 года.