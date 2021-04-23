Фанаты «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба
Болельщики «Арсенала» вышли на акцию протеста против владельца команды Стэна Кронке. Клуб был одним из организаторов Суперлиги.
Фанаты собрались перед стадионом «Эмирейтс» и начали скандировать кричалки против Кронке. У болельщиков также были баннеры с надписями.
«Наш клуб, наш дом, продай клуб, Стэн», — написано на одном из них.
Стэн Кронке — бизнесмен из США, который владеет большим числом американских спортивных клубов и «Арсеналом».
19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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