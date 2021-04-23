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Фанаты «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба

20:52
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Болельщики «Арсенала» вышли на акцию протеста против владельца команды Стэна Кронке. Клуб был одним из организаторов Суперлиги.

Фанаты собрались перед стадионом «Эмирейтс» и начали скандировать кричалки против Кронке. У болельщиков также были баннеры с надписями.

«Наш клуб, наш дом, продай клуб, Стэн», — написано на одном из них.

 

Стэн Кронке — бизнесмен из США, который владеет большим числом американских спортивных клубов и «Арсеналом».

19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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