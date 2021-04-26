Источник: Байи подпишет долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед»
14:14
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи продлит контракт с клубом, сообщает ESPN.
По информации СМИ, Байи был недоволен небольшой игровой практикой и хотел получить от главного тренера Уле Гуннара Сульшера гарантии, что он будет выходить на поле чаще. Отмечается, что на прошлой неделе в переговорах произошел прогресс. 27-летний игрок близок к подписанию долгосрочного контракта.
Соглашение Байи с клубом истекает в 2022 году. В текущем сезоне ивуариец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4370594/manchester-united-to-hand-eric-bailly-new-long-term-deal-sources
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