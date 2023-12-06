Английский аккаунт популярного фаст-фуда пошутил над главным тренером «Манчестер Юнайтед»

В английском аккаунте KFC пошутили над главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Пресс-служба пошутила над Тен Хагом на фоне анонса шестой части популярной игровой серии GTA (Grand Theft Auto)

«Вещи, которые произошли со времени последней GTA в 2013 году:

Глобальная пандемия

В Великобритании было пять премьер-министров.

Игра «Кальмара» стала реальностью

Тен Хаг до сих пор не выиграл ни одн ого большого матча » , — написала пресс-служба популярного фаст-фуда в соцсети X

53-летний специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. После 14 туров манкунианцы с 24 очками занимают седьмое место в АПЛ.