6 декабря «Ливерпуль» в гостях на стадионе «Брэмолл Лейн» в городе Шеффилд сыграет против одноименной команды «Шеффилд» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Шеффилд» — «Ливерпуль» можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию игры с ключевыми событиями.

«Шеффилд» с пятью очками находится на 20-м, последнем месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа занимает вторую строчку с 31 баллом. В последний раз команды играли друг с другом 28 февраля 2021 года. Тогда «Ливерпуль» в гостях победил соперника со счетом 2:0 в 26-м туре АПЛ.

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