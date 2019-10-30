Англичане заказали новую технологию для ВАР

Руководство английской премьер-лиги собирается усовершенствовать программное обеспечение и оборудование, используемое для работы видеоарбитров (ВАР). Цель — повысить точность и скорость принимаемых ими решений в офсайдных ситуациях.

Как сообщило британское издание Daily Mail, компания Hawk Eye, один из главных провайдеров ВАР-технологий и разработчик GLT (системы для определения взятия ворот), создает новую систему, которая значительно облегчит работу видеоассистентам. Она, правда, приведет к повышению стоимости всего проекта ВАР, так как потребует установки дополнительных камер.

Новое программное обеспечение позволит отслеживать каждого игрока во время любого матча, на котором работают ВАР. Таким образом, у видеоассистентов появится ежесекундный доступ к офсайдной линии — не придется терять время на ее выстраивание, как это делается сейчас.

С появлением новой технологии англичане рассчитывают еще больше снизить время, затрачиваемое на вынесение решений в спорных ситуациях. Сейчас, напомню, АПЛ — единственный чемпионат, где арбитры не просматривают повторы на мониторах. Чтобы не терять время, решение оставляют за ВАР. (Александр Бобров)

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