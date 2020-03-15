Англичане останутся без 10 миллиардов фунтов?

Британские Daily Star и Express предположили, что из-за пандемии коронавируса и отмены ряда турниров убытки английских клубов первых четырех дивизионов могут достичь 10 миллиардов фунтов (примерно 11 миллиардов евро).

В эту сумму входят потери от сильного падения акций некоторых клубов премьер-лиги (около 9,25 миллиарда фунтов), ожидаемые выплаты от продажи телеправ на матчи в АПЛ и чемпионшипе (700-800 миллионов), призовые за Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы (100-110 миллионов) и доходы от проведения матчей (match day, в четырех лигах, до 150 миллионов). (Александр Бобров)

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