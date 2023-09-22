Постекоглу — о травме Перишича: «Это расстраивает, потому что он важен для команды»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника команды Ивана Перишича.

20 сентября стало известно, что Перишич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что игрок выбыл до конца сезона.

«Это разочаровывает Ивана больше, чем кого-либо другого. Он настоящий профессионал. Эта ситуация расстраивает и нас, потому что он был очень важен для команды. У него светлая голова, и он играл важную роль во всех наших матчах. Я не сомневаюсь, что Перишич вернется в клуб и достигнет уровня, который был до его травмы», — приводит слова Постекоглу ВВС.

В текущем сезоне 34-летний хорват провел 6 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.