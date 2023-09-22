Постекоглу — о травме Перишича: «Это расстраивает, потому что он важен для команды»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника команды Ивана Перишича.
20 сентября стало известно, что Перишич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что игрок выбыл до конца сезона.
«Это разочаровывает Ивана больше, чем кого-либо другого. Он настоящий профессионал. Эта ситуация расстраивает и нас, потому что он был очень важен для команды. У него светлая голова, и он играл важную роль во всех наших матчах. Я не сомневаюсь, что Перишич вернется в клуб и достигнет уровня, который был до его травмы», — приводит слова Постекоглу ВВС.
В текущем сезоне 34-летний хорват провел 6 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9-4
|13
|
5
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
9
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
10
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|
15
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4-8
|3
|
16
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Бернли
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|- : -
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|2
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0