Де Хеа может завершить карьеру, если ему не предложат роль основного вратаря в большом клубе

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа задумывается о завершении карьеры, утверждает The Guardian.

По информации источника, 32-летний испанец надеется получить предложение от большого клуба, который будет рассматривать его в качестве основного голкипера. В обратном случае он может завершить карьеру. Им интересовались в Саудовской Аравии, но голкипер не заинтересован в деньгах.

Де Хеа летом этого года покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал более 10 лет (с 2011 года). Он провел за манкунианцев 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.