Почеттино заявил, что не разочарован результатами «Челси» в начале сезона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, разочарован ли он результатами команды в начале сезона.

«Нет. Если говорить о матчах, то мы выступали хорошо. Нам не хватает многих ключевых игроков. Я не разочарован, но я расстроен тем, что многие команды, у которых меньше очков, забили больше голов», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» после пяти туров АПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. Команда одержала только одну победу, обыграв «Лутон Сити» со счетом 3:0.

Следующий матч «Челси» проведет 24 сентября дома против «Астон Виллы».