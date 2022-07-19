«Андерлехт» арендует форварда «Вулверхэмптона» Фабиу Силву

Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва перейдет в «Андерлехт», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний португалец проведет сезон-2022/23 в бельгийском клубе на правах аренды. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

В прошлом сезоне Силва сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.