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Сегодня, 08:15

«Андерлехт» арендует форварда «Вулверхэмптона» Фабиу Силву

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва перейдет в «Андерлехт», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний португалец проведет сезон-2022/23 в бельгийском клубе на правах аренды. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

В прошлом сезоне Силва сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Андерлехт
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