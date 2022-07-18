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Сегодня, 20:25

«Челси» хочет расстаться с полузащитником Россом Баркли

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» пытается избавиться от полузащитника Росса Баркли в преддверии нового сезона, сообщает Daily Mail.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель не рассчитывает на 28-летнего англичанина.

Вернувшись на «Стэмфорд Бридж» после аренды в «Астон Вилле», Баркли сыграл лишь 6 матчей в АПЛ за «синих». При этом в стартовом составе Росс появился только однажды.

Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Росс Баркли
ФК Челси
Томас Тухель
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