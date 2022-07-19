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Сегодня, 09:59

«Ноттингем Форест» хочет подписать защитника «Бетиса» Морено

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Бетиса» Алексом Морено, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, переговоры между сторонами оцениваются как позитивные, но клубы еще не достигли договоренности по трансферу.

В сезоне-2021/22 Морено забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Бетис» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего испанца в 18 миллионов евро.

Источник: https://theathletic.com/news/nottingham-forest-alex-moreno-real-betis-transfer/6ImGRDh406WS/
Футбол
ФК Бетис
ФК Ноттингем Форест
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