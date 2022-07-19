«Ноттингем Форест» хочет подписать защитника «Бетиса» Морено

«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Бетиса» Алексом Морено, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, переговоры между сторонами оцениваются как позитивные, но клубы еще не достигли договоренности по трансферу.

В сезоне-2021/22 Морено забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Бетис» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего испанца в 18 миллионов евро.