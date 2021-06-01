Анчелотти назначен главным тренером «Реала»

Новым главным тренером «Реала» стал Карло Анчелотти, сообщает официальный сайт мадридского клуба 1 июня. Контракт с 61-летним итальянским специалистом рассчитан на следующие три сезона.

Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

61-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Эвертон». Под его руководством «ириски» заняли десятое место в АПЛ.