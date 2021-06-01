Фонсека и Роберто Мартинес могут возглавить «Эвертон»

«Эвертон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти.

По информации журналиста Николо Скиры, экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Паулу Фонсека, возглавлявший «Рому», являются претендентами на эту роль.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти, работавший с «Эвертоном» в прошлом сезоне, возглавил мадридский «Реал».

По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.