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Фонсека и Роберто Мартинес могут возглавить «Эвертон»

21:02
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«Эвертон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти.

По информации журналиста Николо Скиры, экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Паулу Фонсека, возглавлявший «Рому», являются претендентами на эту роль.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти, работавший с «Эвертоном» в прошлом сезоне, возглавил мадридский «Реал».

По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.

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